Wiener stürmten zur Saisoneröffnung das Schönbrunner Bad

Frühsommerwetter lockte die Sonnenanbeter in Scharen - © APA

Sonnenhungrige haben am Samstag das Schönbrunner Bad in Wien-Hietzing geradezu gestürmt. Betreiber Josef Ebenbichler, der die Freizeitoase beim Schönbrunner Schlosspark traditionell besonders zeitig eröffnet, konnte am frühen Nachmittag schon knapp 700 Besucher begrüßen. Bis zum abendlichen Badeschluss würden es wohl 1.500 bis 2.000 Gäste, meinte er im APA-Gespräch.