Wiener angeklagt, der seine Kinder missbrauchte und Fremden überließ

Die Staatsanwaltschaft Wien hat in einem besonders erschreckenden Fall von Kindesmissbrauch Anklage gegen einen 29-jährigen Wiener erhoben, der sich an seinem Sohn und seiner Tochter vergangen haben soll, seit diese Kleinkinder waren. Er soll die wehr- und hilflosen Opfer auch anderen pädophilen Männern überlassen haben, die er ab Sommer 2016 in seiner Wohnung in Wien-Favoriten übernachten habe lassen.