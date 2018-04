Wiens Gesundheitsstadträtin Frauenberger tritt zurück

“Ich habe mich nach intensiven Überlegungen dazu entschieden, nicht Teil des neuen Regierungsteams sein zu wollen”, ließ Frauenberger in einem der APA übermittelten Statement wissen. Die 51-jährige Stadträtin war in den vergangenen Monaten wiederholt – vor allem im Zusammenhang mit den Turbulenzen rund um das Krankenhaus Nord – von der Opposition heftig kritisiert worden. “Ich habe gezeigt, dass ich vor wichtigen Reformen nicht zurückschrecke, große Projekte erfolgreich umsetzen und dabei auch einiges einstecken kann. In den vergangenen Wochen wurden allerdings Grenzen überschritten”, so die scheidende Stadträtin.

Frauenberger hatte als fixe Ablösekandidatin in Ludwigs neuem Regierungsteam gegolten. Im Zweikampf um die Nachfolge von Michael Häupl als SPÖ- und Stadtchef hatte sie offen den geschäftsführenden Klubobmann im Parlament, Andreas Schieder, unterstützt. Einer Entscheidung Ludwigs ist sie nun zuvor gekommen.

Frauenberger hat die Themen Gesundheit und Soziales erst seit Jänner 2017 inne. Bis zur Wahl des Nachfolgers oder der Nachfolgerin im Gemeinderat am 24. Mai werde sie das Ressort “gut und ordentlich” weiterführen und “für eine geordnete Übergabe sorgen”, wie sie versprach. Gemeinderätin will sie auch nach ihrem Rückzug als Ressortchefin bleiben.

“Mir sind die Reformen, die es im Gesundheitsressort braucht – insbesondere die Neuorganisation des KAV (Krankenanstaltenverbund, Anm.) – zu wichtig, um sie von einer Boulevard-Kampagne gegen meine Person gefährden zu lassen. Daher habe ich heute dem Parteivorsitzenden Michael Ludwig Bescheid gegeben, dass ich mich vom Spielfeld nehme”, hielt Frauenberger fest.

Die 51-Jährige, die zuvor für Frauen, Integration und Bildung zuständig gewesen war, hatte das Gesundheits- und Sozialressort von Sonja Wehsely übernommen, nachdem sich diese ebenfalls nach lang andauernder Kritik aus der Politik zurückgezogen hatte. Frauenberger wollte Besserung signalisieren, leitete eine Reform des KAV ein, wechselte die Führung dort aus und versuchte auch, das von Kostenüberschreitungen und Zeitverzögerungen gebeutelte KH Nord in den Griff zu kriegen. Eine Reihe fragwürdiger Vorfälle wie die unlängst bekannt gewordene Energetik-Affäre brachten die Sozialdemokratin aber nie wirklich aus der Schusslinie.

Das zweite Thema, das Frauenberger zu schaffen machte, war die ebenfalls zu ihr ressortierende Mindestsicherung. Nicht nur die Opposition, auch ein Rechnungshofbericht sah Mängel im Vollzug. Die Ressortchefin leitete daraufhin eine Reform der betroffenen Abteilung ein. Noch-Bürgermeister Michael Häupl hatte seiner Parteifreundin zuletzt noch öffentlich seine Unterstützung ausgesprochen und dafür plädiert, dass diese auch künftig dem roten Regierungsteam angehören solle. Die Entscheidung darüber hat Frauenberger ihrem Landesparteivorsitzenden Ludwig, der sein noch nicht bekanntes Personalpaket am 14. Mai den Genossen vorlegen will, nun abgenommen.

Die Wiener FPÖ will sich mit dem “wehleidigen Rücktritt” Frauenbergers nicht zufriedengeben. Dieser sei zwar eine “logische Konsequenz”, aber es reiche bei weitem nicht, “nach nur einem Jahr eine weitere unfähige Gesundheitsstadträtin zu tauschen”, wünschte sich der blaue Vizebürgermeister Dominik Nepp den Abtritt des “gesamten roten Systems” in Wien. Frauenberger werde der Rücktritt nicht vor der – kürzlich von der rot-grünen Stadtregierung beschlossenen – Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord bewahren, meinte er.

Auch die ÖVP verlangte am Mittwoch, dass Frauenberger vor der U-Kommission aussagen müsse. “Die Ludwig-SPÖ ist nun gefordert, die Zeugenladungen und eine umfassende Prüfung durch die Untersuchungskommission nicht zu blockieren. Denn das Krankenhaus Nord ist längst ein SPÖ-Skandal”, richtete der nicht amtsführende Stadträtin Markus Wölbitsch dem roten Parteichef und designierten Bürgermeister Michael Ludwig aus. Er plädierte dafür, das Gesundheitsressort nun “nicht einem SPÖ-Parteigänger, sondern in Expertenhände zu geben”.

Wiens NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zeigte sich vom Schritt Frauenbergers nicht überrascht: “Nach den Vorfällen, die rund um das Krankenhaus Nord in den vergangenen Wochen aufgeflogen sind, ist ein Rücktritt der Stadträtin wohl unausweichlich.” Gleichzeitig zollte sie der scheidenden Ressortchefin allerdings Respekt für deren Bemühen, “zumindest etwas Transparenz in den Skandal zu bringen” und verurteilte gleichzeitig “persönliche Diffamierungen, die teilweise unter die Gürtellinie gehen”. Die NEOS befürchten bezüglich U-Kommission, dass sich der Nachfolger oder die Nachfolgerin nun an Frauenberger bzw. deren Vorgängerin Sonja Wehsely “bequem abzuputzen” versuchen werde.

(APA)