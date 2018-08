Wiesbachhorn: Drei Bergsteiger in Not

Die Bergsteiger wurden von der Bergrettung zum Schweigerhaus geleitet. - © Bergrettung Kaprun

Die Bergretter der Ortsstelle Kaprun (Pinzgau) waren am Dienstag bis spät in die Nacht hinein bei einem Einsatz am Wiesbachhorn (3465 Meter): Drei deutsche Bergsteiger waren 150 Meter unterhalb des Gipfels in Bergnot geraten.