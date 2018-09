Wiesn-Blaulicht: Skurrile Polizeimeldungen vom Münchner Oktoberfest

Auf der Theresienwiese sowie in den Festzelten des jährlichen Festakts kommt es immer wieder zu kuriosen Zwischenfällen. Ab heuer sind sogar zum ersten Mal sogenannte “Super-Recogniser” der Münchner Polizei im Einsatz. Die Einsatzkräfte sollen die Fähigkeit besitzen, Personen, die sie vielleicht nur einmal kurz gesehen haben, in einer großen Menschenmenge erkennen und sie über längere Strecken beispielsweise an einem Überwachungsmonitor verfolgen.

Wiesnblaulicht: Meldungen vom Montag