Wifo sieht anhaltend günstige Wirtschaftslage in Österreich

Die Wirtschaft boomt weiter - © APA (dpa/Archiv)

In seinem monatlichen Konjunkturbericht sieht das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) eine anhaltend günstige Wirtschaftslage in Österreich. Zwar sei seit Jahresbeginn eine leichte Eintrübung zu beobachten, die sich aber nicht beschleunigt habe, erklärte das Wifo am Montag. Der Rückgang der Arbeitslosenquote habe sich freilich trotz der anhaltend dynamischen Wirtschaftsentwicklung verlangsamt.