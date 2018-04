WILDSTYLE & TATTOO MESSE kommt nach Salzburg

Seit nunmehr 23 Jahren tourt die WILDSTYLE & TATTOO MESSE durch Europa. Ende April machen die Größen der Tattoo-Szene abermals in Salzburg Halt. Aussteller und Tätowierer sind bei der WILDSTYLE UND TATTOO MESSE in der Sporthalle Alpenstraße ebenso dabei wie auch ein Tattoo Contest und ein Showprogramm. Daneben wartet die Messe noch mit Street Food Ständen, Food Trucks, einem Wildstyle Model Contest sowie einigen Stargästen aus der Szene auf.

Tätowierer und Aussteller aus fünf Kontinenten

Angekündigt haben sich Künstler, Tätowierer und Aussteller aus fünf Kontinenten und mehr als 25 Ländern. Neben Salzburg macht die Messe im April auch in Wien – erstmals in der Wiener Stadthalle – und in Innsbruck Halt. Im Herbst schlägt die Messe auch in Linz und Bad Ischl, sowie im Juni in Leipzig (Deutschland), ihre Zelte auf. Insgesamt 1,8 Millionen Besucher zählt das 1995 ins Leben gerufene Event mittlerweile. Damit gilt die WILDSTYLE & TATTOO MESSE als erfolgreichste Tattoo Show.