WILDSTYLE & TATTOO MESSE sucht die besten Tattoos

Neben Ausstellern, Künstler und Shows hat die WILDSTYLE & TATTOO MESSE auch ein interaktives Element zu bieten. Wenn am 28. und 29. April in der Sporthalle Alpenstraße die Größen der Tattoo-Szene in Salzburg ihre Zelte aufschlagen, werden auch die besten Tattoos unter den Besuchern gesucht. Statistisch gesehen ist mittlerweile jeder vierte Österreicher tätowiert, an Bewerbern soll es demnach nicht mangeln.

Die Suche nach dem besten Tattoo in drei Kategorien

Beim Wildstyle Tattoo Contest werden die besten Tattoos aus den Kategorien „Best Black & Grey“, „Best Colour“ und „Tattoo of Wildstyle“ gesucht. Jeder Tätowierte kann am Samstag beim Wildstyle Stand ein Motiv pro Kategorie anmelden, pro Tätowierer sind drei Motive pro Kategorie zugelassen.

Internationale Jury bewertet Motive

Nach dem Showfinale ab circa 21.30 Uhr werden die Bewerber aufgerufen, ihre Motive auf der Wildstyle Bühne der internationalen Jury zu präsentieren. Die Gewinner werden gegen um 22.30 Uhr bekannt gegeben. Die ersten drei Plätze jeder Kategorie erhalten eine „Wildstyle Trophy 2018“. Für die Plätze vier bis zehn gibt es ebenso Preise.