Wilfried Haslauer: Landeshauptmann sitzt fest im Sattel

Haslauer (rechts) im Februar mit Kanzler Sebastian Kurz (links) beim Papst. - © APA/Tatic/Archiv

Landeshauptmann und ÖVP-Spitzenkandidat Wilfried Haslauer hat 2013 nach neunjährigem SPÖ-Interregnum Salzburg für die Volkspartei zurückerobert. Und alles andere als ein erneuerter Wahlsieg am 22. April käme überraschend. Offene Kritik an ihm wurde in den vergangenen Jahren kaum laut. Selbst die Opposition schoss sich lieber auf die Koalitionspartner ein, als den Landeshauptmann anzuschwärzen.