Wilfried Haslauer will Bundesmuseen nach Salzburg holen

Salzburg will sich Bundesmuseen in die Landeshauptstadt holen: Wie der für Museumspolitik zuständige Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in einem Interview mit den “ Salzburger Nachrichten ” sagt, strebe man eine dauerhafte Kooperation mit dem Belvedere an. Außerdem möchte man, dass das vom Kulturministerium angedachte Fotomuseum in Salzburg errichtet wird.