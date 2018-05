Wimbledon-Vorbereitung in Queen’s mit sechs Top-10-Spielern

Während Österreichs Star Dominic Thiem (7.) demnach nicht genannt ist, kommen mit Stan Wawrinka (SUI/25.) oder Andy Murray (GBR/39.) weitere Größen dazu. Der Schotte will sich im Londoner Stadtteil nach längerer Verletzungspause für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab 2. Juli) in Schwung bringen. Außerdem sind der Kanadier Milos Raonic und der Australier Nick Kyrgios gemeldet.

(APA/ag)