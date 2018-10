Windkraft-Projekt im Lungau vorerst abgeblasen

Der einheimische Unternehmer Robert Gruber und seine drei Partner wollten mit der Lungauwind GmbH acht Windräder auf der Fanninghöhe bei Weißpriach errichten. Nun hat Gruber in den Salzburger Nachrichten (SN) angekündigt, das Projekt nicht weiter zu verfolgen.

Negative Stimmung bei Diskussion

Vergangenen Donnerstag fand im Lungau zum Thema Windkraft eine Podiumsdiskussion statt, bei der eine kritische Stimmung innerhalb der Bevölkerung ausgemacht wurde (hier könnt ihr die Diskussion ansehen), wie auch Josef Fanninger, der Geschäftsführer des Lungauer Regionalverbandes, gegenüber SALZBURG24 bestätigte.

Die letztendliche Entscheidung in diesem Projekt würde in diesem Fall aber nicht die Bevölkerung, sondern die Gemeinde Weißpriach und das Land Salzburg treffen.

Hat Windkraft im Lungau eine Zukunft?

Wie es mit der Windkraft im Lungau in der Zukunft weitergeht, wird sich nach den Gemeinderatswahlen im März 2019 zeigen. „Die Gemeinden haben sich darauf verständigt, dass nach den Wahlen die neu gewählten Vertreter darüber abstimmen werden, ob sie für oder gegen Windkraft im Lungau sind“, erklärt Fanninger. An das Ergebnis der Abstimmung wollen sich die Gemeinden dann halten. Ein endgültiges Aus für die Windkraft im Lungau bedeutet das vorerst gescheiterte Projekt in Weißpriach also nicht.