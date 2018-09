Wingsuit-Pilot stürzt in der Schweiz in den Tod

Der Wingsuit-Pilot stürzte in der Schweiz ab (Symbolbild). - © AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES

Ein 52-jähriger Wingsuit-Flieger ist am Dienstag im Schweizer Kanton Wallis in den Tod gestürzt. Die Rettungskräfte fanden ihn leblos auf einer Höhe von 1.200 Meter. Gesprungen war er vom 2.969 Meter höhem Berg Haut-de-Cry. Begleitet wurde er von zwei weiteren Sportlern. Als diese ihn am Landeplatz nicht antrafen, lösten sie Alarm aus.