Winnetou-Spiele Wagram zeigen ab 28. Juli “Der Ölprinz”

Winnetou-Spiele erfreuen sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit - © APA (Archiv/dpa)

Die Winnetou-Spiele Wagram in Niederösterreich präsentieren ab 28. Juli “Der Ölprinz” von Karl May. Rund 60 Darsteller und 18 Pferde sind an den Wochenenden bis 26. August sowie am 15. August im Einsatz. Für die Regie ist erneut Rochus Millauer verantwortlich. Als Winnetou ist heuer erstmals Marco Valenta zu sehen. Oliver Roitinger spielt erneut Old Shatterhand, Rainer Vogl gibt den Sam Hawkens.