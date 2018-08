“Winnie Pooh”-Film darf in China nicht gezeigt werden

China ist der zweitgrößte Filmmarkt der Welt. Das Land begrenzt die Zahl der in seinen Kinos erlaubten ausländischen Produktionen aber auf 34 pro Jahr – zu sehen sind vor allem Hollywood-Blockbuster wie “Avengers: Infinity War” und “Black Panther”.

Bildmontagen, in denen Präsident Xi mit dem Bären in Verbindung gebracht wurden, tauchten schon 2013 in den sozialen Netzwerken in China auf: Xi wurde zusammen mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama bei einem Spaziergang gezeigt, daneben Winnie Pooh (auch: Winnie Puuh oder Pu der Bär) in einer fast identischen Pose mit seinem Kompagnon Tigger. 2014 kam dann eine Montage hinzu, auf der Xi dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe die Hand schüttelt – parallel zu Pooh und dem traurig wirkenden Esel “I-Aah”.

(APA/ag.)