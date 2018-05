Winnipeg Jets erreichten NHL-Conference-Finale

Goalie Connor Hellebuyck und Andrew Cobb jubeln - © APA (AFP/Getty)

Die Winnipeg Jets haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL das Conference-Finale bzw. Play-off-Halbfinale erreicht. Die Kanadier gewannen am Donnerstag (Ortszeit) das entscheidende siebente Spiel auswärts in der Bridgestone Arena gegen Vizemeister Nashville Predators klar 5:1 und holten sich die Serie mit 4:3.