“Winterblues” nach langem Sommer schlimmer?

Mit der dunklen Jahreszeit kommt bei vielen auch melancholische Stimmung auf. - © dpa/Oliver Berg

Viele Menschen kennen das Stimmungstief, in das sie alle Jahre wieder spätestens im November fallen. Die Tage werden kürzer, die Sonne zeigt sich immer seltener: Der “Winterblues” lässt grüßen. Dabei hat die Sonne in diesem Jahr fast überall Überstunden gemacht. Könnte so ein Sonnen-Plus für mehr Widerstandskraft dagegen sorgen?