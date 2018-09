Wintereinbruch am Watzmann: Bergsteiger gerettet

Der Wanderer wurde am Watzmann vom Winter überrascht. - © BRK BGL

Am Montag kam ein 24-Jähriger am Watzmann (LKR BGL) in akute Bergnot. Der Wanderer wurde während der Watzmann-Überschreitung vom Wintereinbruch überrascht. Neuschnee, Eisregen, Nebel, Sturm und frostige Temperaturen verhinderten einen Abstieg zum Watzmannhaus.