Winterkorn will bei Regress nicht auf Verjährung setzen

Winterkorn bangt um Vermögen - © APA (dpa)

Der frühere VW-Vorstandschef Martin Winterkorn will sich bei möglichen Regressforderungen in Milliardenhöhe wegen des Dieselskandals nicht über den Weg der Verjährung aus der Affäre ziehen. Dies habe Winterkorn dem Konzern schriftlich versichert, berichtete das Magazin “Focus” vorab am Freitag unter Berufung auf einen Insider.