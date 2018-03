Wintersaison brachte bisher in allen Bundesländern Zuwächse

In absoluten Zahlen kommt das südlichste Bundesland freilich weder bei Ankünften noch Nächtigungen an die größten heimischen Winterdestinationen heran. Es belegt in der bisherigen Wintersaison-Statistik bei den Übernachtungen nur den sechsten und bei den Ankünften gar nur den achten Rang.

11,2 Millionen Übernachtungen in Salzburg

Schaut man rein auf die Übernachtungszahlen, so gab es in Kärnten es 2,57 Millionen, im führenden Tirol 19,1 Millionen (plus 5,8 Prozent) und im zweitplatzierten Salzburg 11,22 Millionen (plus 6,5 Prozent).

Das dritte Bundesland am Stockerl hat mit Skifahren gar nichts zu tun, dafür umso mehr mit Städtetourismus. In Wien gab es um 3,7 Prozent mehr Nächtigungen und insgesamt knapp 4,29 Millionen. Vierter ist die Steiermark mit einem Plus von 4,5 Prozent und 4,05 Millionen Nächtigungen. Dann kommt Vorarlberg mit 3,44 Millionen Übernachtungen (plus 5,4 Prozent). Oberösterreich ist siebenter mit knapp 1,93 Millionen Übernachtungen (plus 6 Prozent), gefolgt von Niederösterreich (1,77 Millionen Nächtigungen/plus 4,6 Prozent) und dem Schlusslicht Burgenland (0,63 Millionen/plus 2,1 Prozent).

Aus diesen Ländern kommen die meisten Wintertouristen

Hinter den beiden Top-Herkunftsländern nach Ankünften und Übernachtungen – Deutschland und Niederlande – kommen Gäste aus der Schweiz und Liechtenstein am häufigsten. Bei ihnen gab es aber nur ein kleines Plus von 0,6 Prozent auf knapp 1,68 Millionen Übernachtungen. Dahinter folgen Wintertouristen aus UK (1,6 Millionen Übernachtungen/minus 1,2 Prozent), Tschechien (1,17 Millionen/plus 17,4 Prozent), Belgien (1,1/plus 20,2), Polen (0,91/plus 4,6), Dänemark (0,86/minus 1,2), Ungarn (0,8/plus 7,5), Italien (0,76/minus 1,8), Russland (0,62/plus 11,7), Rumänien (0,5/plus 9,3), Frankreich (0,44/minus 23), USA (0,4/plus 7,5) und Schweden (0,38/minus 1,5).

In Vier- und Fünfsternbetrieben gab es 12,9 Millionen Übernachtungen ausländischer Gäste, ein Plus von 5,1 Prozent. In Dreisternunterkünften wurde 7,33 Millionen Mal genächtigt (plus 5,7 Prozent). In Ein- und Zweisternhäusern wurden 2,87 Millionen Übernachtungen von Ausländern gezählt (plus 2,5 Prozent) und in gewerblichen Ferienwohnungen 4,6 Millionen (plus 14 Prozent). Dazu kommen statistisch noch 1,88 Millionen Übernachtungen in “sonstigen Betrieben” wie beispielsweise auf Campingplätzen oder in Kurheimen (plus 4 Prozent), so die Statistik Austria.