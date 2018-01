“Wir hatten am Mittwoch ein Wintergewitter und einen Blitzeinschlag”, sagte der Bahnbetreiber. Er vermutet, dass der technische Defekt damit etwas zu tun haben könnte. Freitagabend war man mit der Fehlersuche beschäftigt, aber zuversichtlich, dass der Loserfensterlift am Samstag wieder in Betrieb sein wird. Die beiden anderen Sessellifte sowie die vier Schlepplifte waren vom Ausfall nicht betroffen.

(APA)