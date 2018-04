Wirbelstürme machten 2017 zu teurem Katastrophenjahr

Das weltweit größte versicherte Schadenereignis des Jahres 2017 war Hurrikan Maria in der Karibik und in Puerto Rico, das Schadenforderungen in Höhe von 32 Mrd. Dollar nach sich zog. Das vergangene Jahr kam die Versicherer noch teurer zu stehen als das Katastrophenjahr 2011 mit den Erdbeben in Japan, Neuseeland und Überschwemmungen in Thailand. Der wirtschaftliche Gesamtschaden durch Natur- und von Menschen verursachte Katastrophen erreichte mit 337 Mrd. Dollar den zweithöchsten Wert, wie Swiss Re weiter schreibt.

(APA/ag.)