Wird die neue Landesregierung für fünf Jahre halten?

Die neue Landesregierung hat am Montag den Koalitionsvertrag unterzeichnet. - © APA/Barbara Gindl

Am Montag unterzeichnete Salzburgs neue Landesregierung den Koalitionsvertrag. Am 13. Juni soll die schwarz-grün-pinke Dreierkoalition angelobt werden. Doch hält die neue Landesregierung die komplette Legislaturperiode durch? Was meint ihr? Stimmt ab im Meinungscheck!