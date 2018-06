Wirtschaftskammer stoppt Arbeitszeit-Spots nach Spott

WKÖ-Spot sorgt für Stopp - © APA

Die Wirtschaftskammer hat ihre geplanten TV-Spots zum 12-Stunden-Tag gestoppt. Auch online wird das umstrittene Youtube-Video nicht mehr beworben. “Das Thema wurde nun früher als erwartet in den parlamentarischen Prozess eingebracht, was natürlich unsere laufende Planung beeinflusst hat”, erklärte WKÖ-Sprecherin Sonja Horner am Mittwoch auf APA-Anfrage.