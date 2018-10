Wirtschaftsnobelpreis geht an US-Ökonomen Nordhaus und Romer

Paul Romer ist einer der beiden Preisträger - © APA (AFP)

Der Nobelpreis für Wirtschaft geht in diesem Jahr an die beiden US-Ökonomen William D. Nordhaus und Paul M. Romer. Das gab die Königlich-Schwedische Wissenschaftsakademie am Montag in Stockholm bekannt. Nordhaus und Romer werden gemeinsam für ihre Arbeiten rund um Klimawandel und technologische Innovation ausgezeichnet.