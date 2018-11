Wirtschaftsweise senken Konjunkturprognosen für Deutschland

Deutsches Wachstum verlangsamt sich - © APA (dpa)

Wegen des Brexit und der internationalen Handelskonflikte blicken die Wirtschaftsweisen pessimistischer auf die Konjunktur. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt werde heuer um 1,6 Prozent und 2019 nur noch um 1,5 Prozent wachsen, erklärte der Sachverständigenrat am Mittwoch in seinem Gutachten für die Bundesregierung. Bisher hatten die fünf Ökonomen ein Plus von 2,3 und 1,8 Prozent veranschlagt.