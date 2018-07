WM: England schickt Schweden nach Hause

England steht bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland als drittes Team nach Frankreich und Belgien im Halbfinale. Die “Three Lions” bezwangen am Samstagnachmittag Schweden mit 2:0 (1:0). Den Führungstreffer erzielte Harry Maguire per Kopf nach einem Eckball von Ashley Young (30.), Dele Alli stellte mit einem weiteren Kopfballtor nach einer Hereingabe von Jesse Lingard den Endstand her (58.).

Erstmals seit 28 Jahren im Semifinale

Damit schaffte England erstmals seit 28 Jahren den Einzug in die Vorschlussrunde einer WM-Endrunde. Der Gegner im Semifinale am Mittwoch wird am Samstagabend im Fischt-Stadion in Sotschi zwischen Gastgeber Russland und Kroatien ermittelt.

That goal was the FIFTH header to find the back of the net for @England at this #WorldCup so far – more than any other team! #SWEENG 0-2 pic.twitter.com/8J3GKJ75M0 — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 7. Juli 2018

Unattraktive erste Hälfte

Englands Erfolg ging kein fußballerischer Leckerbissen voraus. Die Schweden agierten vor allem in der ersten Spielhälfte destruktiv. Auch die mit unveränderter Start-Formation eingelaufenen Briten nahmen das Heft zwar in die Hand, wollten gleichzeitig aber keine Räume für Konter aufmachen.

Die Schweden waren auch erpicht, dem Spiel das Tempo zu nehmen. Für den Weltmeister von 1966 musste wieder einmal eine Standardsituation herhalten. Maguire stieg nach einem Eckball von Ashley Young zum Luftduell mit Emil Forsberg hoch, in dem der Leipzig-Profi gegen den 25-Jährigen von Leicester City klar den Kürzeren zog. Der zehnte WM-Treffer Englands fiel damit zum achten Mal im Anschluss an einen ruhenden Ball.

Two attempts on target = ⚽️⚽️ A clinical performance from @England! Only Russia or Croatia stand between them and the #WorldCupFinal… #SWEENG pic.twitter.com/brZgbD3LlL — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 7. Juli 2018

Pickford bewahrt England vor Gegentreffer

Ihrer Vorstellung in den ersten 45 Minuten zum Trotz hätten die Schweden unmittelbar nach Wiederanpfiff fast ausgeglichen. Berg kam zum Kopfball, Pickford war mit der Hand zur Stelle (47.). Er bewahrte die Three Lions dann ein weiteres Mal vor einem Rückschlag, als er sich bei einem Abschluss von Viktor Claesson erneut lang machte (62.).

(APA)