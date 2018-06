WM-Eröffnung: Robbie Williams zeigt Mittelfinger

Mit einem Medley sorgte der britische Musiker zuvor für Begeisterung und Stimmung. Zum Ende seines Auftritts ließ er sich zu der skandalösen Geste hinreißen und zeigte den Zuschauern den Mittelfinger. Ausgerechnet bei der Songzeile “I did this for free”. Williams musste vor der WM viel Kritik in Großbritannien für seinen bevorstehenden Auftritt einstecken.

Gute Aktion von @robbiewilliams gegen die heimische Yellow-Press… #WM2018 — Kai Mitschke (@MitschkeKai) 14. Juni 2018