WM-Finale: Kroatische Präsidentin begeistert mit Herzlichkeit

Am Montag wird das kroatische Team in Zagreb schließlich wie Helden empfangen. Wie sehr die Menschen im kleinen Land an der Adria mit seinen vier Millionen Einwohnern wegen des Nationalteams mit Stolz erfüllt sind, demonstrierte am Sonntag im Luschniki-Stadion die Höchste des Landes, Staatspräsidentin Grabar-Kitarovic. Im typische Karo-Dress gekleidet nahm sie bei der Übergabe der Silbermedaille jeden einzelnen kroatischen Spieler liebevoll in den Arm. Tränen hatte sie dabei in den Augen, aber auch einen Glanz und ein Strahlen, die Freude und Stolz ausdrückten.

Grabar-Kitarovic erntet Zuspruch im Netz

Während sich viele über die “Schirmherrschaft” des russischen Präsidenten Vladimir Putin ärgerten, gab es im Netz für die Herzlichkeit von Grabar-Kitarovic einen sogenannten Love-Storm.

Der Goldene Fanschal geht an: Kolinda Grabar-Kitarović, die #CRO Präsidentin. Jeder Spieler und natürlich der Trainer wird im strömenden Regen herzlich umarmt. pic.twitter.com/9rdbEUjzjg — DW | Sport (@dw_sport) 15. Juli 2018

Jeden Tag nach der Arbeit so eine Umarmung von Kolinda Grabar-Kitarović bekommen ❤ #FRACRO #KolindaGrabarKitarovic pic.twitter.com/yeQpxfi3kR — Einafets (@pfuetzensprung) 15. Juli 2018

Ich weiß nicht was sie politisch so treibt aber Kolinda Grabar-Kitarović freut sich für alle.

Respekt.#FRACRO — Rolf Störmann (@RolfStoermann) 15. Juli 2018

#GrabarKitarović Heldin des Tages, die Frau hat Sport verstanden! Tolle Präsidentin ! — Christian (@CDWody) 15. Juli 2018

Was mir von dieser WM lange im Gedächtnis bleiben wird: Kolinda Grabar-Kitarović. — Werbebock (@werbebock) 16. Juli 2018

Ganz viel Liebe an Kolinda Grabar-Kitarović. So eine tolle und herzliche Frau. ❤️🇭🇷 #FRACROA #KolindaGrabarKitarović — sophia. (@teilzeitchance) 15. Juli 2018

Macron und Grabar-Kitarović einfach süßeste Pärchen — Leo Round Mouse Boy (@Kraeuterzucker) 15. Juli 2018

Die kroatische Präsidentin Grabar-Kitarović ist der Knaller. Trägt das Trikot ihres Landes. Weint mit ihren Spielern. Stark. #WM2018 #FRACROFINAL2018 pic.twitter.com/lDlghLEtE0 — Jan David Sutthoff (@jdsutthoff) 15. Juli 2018