WM: Mückenplage in Wolgograd macht Spielern zu schaffen

Die Gelsen machen den Spielern zu schaffen. (Symbolbild) - © APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

In Wolgograd sind die Mücken los. In der russischen Millionenstadt müssen die Fußballer mit lästigen Insekten rechnen: Trotz großzügigem Einsatz mit Insektenspray ließen sich die Mücken nicht vertreiben. Am Montag hatten sowohl Englands als auch Tunesiens Spieler damit zu kämpfen.