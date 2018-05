WM-Siege der Topteams Kanada, Russland, Schweden, Finnland

Kanada feierte ein 10:0 gegen Südkorea - © APA (AFP)

Die Medaillenkandidaten Kanada, Schweden, Russland und Finnland haben am Sonntag bei der Eishockey-WM in Dänemark jeweils drei Punkte geholt. Russland (7:0 gegen Österreich) und Kanada (10:0 gegen Südkorea) zeigten mit den zwei Aufsteigern keine Gnade. Schweden setzte sich im Schlager der Österreich-Gruppe A in Kopenhagen gegen Tschechien 3:2 durch, Finnland deklassierte Lettland 8:1.