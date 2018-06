WM-Test in Grödig: Sadio Mané bezwingt mit Senegal Südkorea

Mit Sadio Mané gewann Senegal den WM-Test in Grödig gegen Südkorea mit 2:0. - © AFP PHOTO/PHILL MAGAKOE

Senegal hat am Montagnachmittag in einem Fußball-Testspiel zweier WM-Teilnehmer in Grödig einen 2:0-(0:0)-Sieg über Südkorea gefeiert. Mit dabei war der Ex-Salzburger und Liverpool-Star Sadio Mané sowie Hwang Hee-chan von Red Bull Salzburg.