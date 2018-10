Wo Salzburger am liebsten Dating-Apps nutzen

Viele Menschen haben mehrere Dating Apps auf ihrem Handy installiert. Sie wechseln zwischen den Anbietern, wischen sich von Profil zu Profil und verbringen mehrere Stunden die Woche mit Online-Dating. Beispielsweise hat sich fast jeder dritte Österreicher schon einmal auf Partnersuche via App begeben. Damit sind wir in Österreich wesentlich aktiver als in Ländern wie Deutschland, Frankreich, Italien oder Großbritannien, wo durchschnittlich 73 bis 78 Prozent der Menschen noch nie in Kontakt mit einer Dating App gekommen sind. Die Umfrage der Slow-Dating-App Once hat aber auch noch andere Verhaltensmuster der Österreicher ans Licht gebracht: Wo wir swipen, wie lange wir wischen und ob es uns glücklich macht.

Wo Salzburger am liebsten wischen

Bei der Frage, welcher Platz sich am besten für die digitale Partnersuche eignet, sind sich Frauen und Männer weitgehend einig. Entspannung dürfte dabei eine wesentliche Rolle spielen, denn am häufigsten werden Dating Apps in Österreich während dem Fernsehen oder im Bett genutzt. 74 Prozent der 18 bis 24-jährigen geben an, schon einmal im Bett nach dem Traumpartner gesucht zu haben. In der Gruppe 25 bis 34 sind es immerhin noch 59 Prozent. Für jeden vierten Salzburger eignet sich das Bad zum Wischen, wo hingegen jeder fünfte Wiener bei einem Treffen mit Freunden nach der großen Liebe sucht. Ein Fünftel aller Befragten gab an, schon einmal auf dem Klo eine Dating App benutzt zu haben. Besonders sportlich sind die Tiroler Männer. 12 Prozent nutzen die Pausen während des Workouts im Fitnesscenter effizient fürs Finger-Training.

Dating-Apps als Frust-Falle

Online-Dating ist für den Großteil der Österreicher eine Form von Spaß oder Unterhaltung. Jedoch kann die Suche nach dem idealen Partner auch frustrierend werden. Jeder vierte Österreicher zwischen 18 und 24 gibt an, bei der Nutzung von Dating Apps schon einmal enttäuscht gewesen zu sein. „Die Hauptgründe für solche Gefühle sind auf der einen Seite falsche Angaben, schlechte Erfahrungen im Chat oder beim ersten Date, aber auch fehlende Interaktion mit dem eigenen Profil. Man ist dann verleitet, ununterbrochen zum Handy zu greifen, um zu sehen, ob sich etwas in der App getan hat. An diesen Punkten knüpft Once mit der „Rate your Date“-Funktion an und geht gegen Fake-Profile und unpassendes Verhalten vor. Außerdem fokussieren wir uns auf Slow-Quality-Dating, wodurch Benutzer nur speziell ausgewählte Partner vorgeschlagen bekommen, anstatt hunderte Profile durch-swipen zu müssen“, erklärt Clementine Lalande, CEO der Dating-App Once.

Verlieb dich in mich – aber bitte mach schnell

Und wie lange dauert es, bis man sich entschieden hat, ob man dem vorgeschlagenen Date eine Chance gibt? Der Großteil der Österreicher braucht dafür weniger als eine Minute. Fast jeder Vierte entscheidet sogar in zehn Sekunden darüber, ob man jemanden kennenlernen möchte oder nicht – Frauen sogar noch schneller als Männer. „Hier kommt es stark auf die App an. Manche bieten hauptsächlich Bilder als Auswahlkriterium an, wodurch sich die Entscheidungszeit stark reduzieren kann. Wenn man hingegen viele unterschiedliche Informationen über seine Person im Profil inkludiert, ist der Auswahlprozess umfassender, weil mehr Parameter abgewogen werden können. Dadurch wird zusätzlich auch die Qualität und Übereinstimmung gesteigert“, weiß die Dating-Expertin.