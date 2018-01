Wodka-Flasche im Millionenwert in Dänemark gestohlen

Engberg veröffentlichte ein Foto der Flasche und Überwachungskamerabilder, die einen jungen Mann mit Baseballkappe und vermummtem Gesicht zeigen. Dem Fernsehsender TV2 sagte der Besitzer, die teure Flasche sei nicht versichert. Sie sei unter anderem deshalb so viel wert, weil sie aus rund drei Kilo Gold und drei Kilo Silber bestehe. Er habe sie als Leihgabe von der Dartz-Fabrik in Russland bekommen. Die Flasche sei auch in der Fernsehserie “House of Cards” zu sehen gewesen.

(APA/dpa)