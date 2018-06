Wohl keine Weltkulturerbe-Aberkennung für Wiens Stadtzentrum

Das Heumarkt-Areal bleibt weiter Thema - © APA

Das historische Zentrum Wiens bleibt vorerst vermutlich UNESCO-Weltkulturerbe. Das entsprechende Prädikat soll bei der nächsten Welterbetagung in Bahrain nicht aberkannt werden. Zumindest sieht dies der entsprechende Entscheidungsentwuf nicht vor, wie die österreichische UNESCO-Kommission der APA am Mittwoch mitteilte. Die Bedenken der UNESCO um das Bauprojekt am Heumarkt bleiben aber aufrecht.