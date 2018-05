Wohl wieder drei Frauen im Wiener SPÖ-Regierungsteam

Ludwig will ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in seinem Team - © APA

Der künftige Wiener Bürgermeister und SPÖ-Chef Michael Ludwig strebt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen in seinem Team an. Das sagte er am Freitag im Gespräch mit Journalisten. Dies würde bedeuten, dass – wie es schon jetzt der Fall ist – wieder drei Frauen und drei Männer mit der Leitung eines Ressorts betraut werden. Länger als geplant bleibt Klubchef Christian Oxonitsch.