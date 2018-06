Wohnblöcke in Kufstein wegen Brand in Tiefgarage evakuiert

Sechs ausgebrannte Fahrzeuge in Kufstein - © APA

Der Brand von sechs Fahrzeugen in einer Tiefgarage einer Wohnanlage in Kufstein hat am frühen Sonntagvormittag einen Großeinsatz der Rettungskräfte notwendig gemacht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden drei Wohnblöcke evakuiert, 89 Personen mussten sich ins Freie begeben. Vier Personen dürften eine Rauchgasvergiftung erlitten haben und wurden ins städtische Bezirkskrankenhaus gebracht.