Wohnen ist im Westen deutlich teurer als im Osten

Mit Kitzbühel (13,30 Euro), Kufstein (12,80 Euro) und Innsbruck Land (12,60 Euro) finden sich weitere drei Bezirke in Tirol unter den zehn kostspieligsten Wohngebieten in Österreich.

Stadt Salzburg ist zweitteuerstes Pflaster

Das zweitteuerste Pflaster hinter Innsbruck ist aber die Stadt Salzburg – wo der Mittelwert bei den zur Neuvermietung angebotenen Wohnungen bei 15 Euro (netto inklusive Betriebskosten) pro Quadratmeter und Monat liegt.

Wohnen: Hohe Preise in Vorarlberg

In Vorarlberg befinden sich die drei Bezirke Dornbirn, Bregenz und Feldkirch mit Quadratmeterpreisen von jeweils rund 14 Euro unter den Top 5 der hochpreisigsten Bezirke in Österreich. Als Gründe für die hohen Preise gibt das Internetportal immowelt.at die Nähe zum Bodensee und zur teuren Schweiz an. Gleichzeitig würden in den westlichen Bundesländern die Einwohnerzahlen kräftig zulegen.

Bevölkerungszuwachs wirkt sich auf Preise aus

Der starke Bevölkerungszuwachs schlägt sich auch auf das Mietniveau in Wien nieder: Eine Wohnung oder ein Haus kostet hier im Mittel 13,70 Euro pro Quadratmeter. In Eisenstadt Umgebung, knapp 50 Kilometer entfernt, ist mit 7,40 Euro nur knapp halb so viel für Wohnraum zu bezahlen.

Österreichs günstigste Gegenden

Bundesweit am billigsten lebt es sich in Oberwart (Burgenland) mit – wie erwähnt – 6,50 Euro, Gmünd (Niederösterreich) mit 6,70 Euro und im steirischen Murtal mit 6,80 Euro. Gleich niedrig wie in Eisenstadt Umgebung (7,40 Euro) sind die Mieten in Rohrbach im oberösterreichischen Mühlviertel; nur geringfügig mehr hätte man heuer im ersten Halbjahr bei einer Neuanmietung in Bruck-Mürzzuschlag (Steiermark), Freistadt (Oberösterreich), Lilienfeld (Niederösterreich), Voitsberg (Kärnten) und Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich) mit 7,50 Euro pro Quadratmeter und Monat gezahlt.

