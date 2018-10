Ein Wohnhausbrand fordert die Feuerwehren in Eben (Symbolbild). - © Bilderbox

In Eben im Pongau ist am Dienstagvormittag in einer Garage ein Brand ausgebrochen, Alarmstufe drei wurde ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen und eine Ausbreitung der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die Brandursache ist noch unklar.