Wohnungsnot: Rund 1.800 Menschen in Salzburg betroffen

Die Erhebung, die im Herbst des Vorjahres im Bundesland durchgeführt wurde, unterscheidet in vier Kategorien: Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, ungesichertes und ungenügendes Wohnen.

Von jenen 1.805 Betroffenen in Salzburg gelten 369 Menschen als obdachlos, 329 Menschen als wohnungslos, 673 Menschen leben in ungesicherten Wohnverhältnissen und 256 Menschen in ungenügenden Wohnverhältnissen. Bei einem Großteil davon handelt es sich um Erwachsene – 1.006 Männer und 385 Frauen – jedoch sind auch 412 Kinder darunter. Bei zwei Personen gibt es zum Alter keine Angabe. Der Altersdurchschnitt liegt damit bei rund 34 Jahren.

Im Zuge der Befragung wurden auch der Aufenthaltsort sowie der -status der Betroffenen erhoben. Demnach hält sich der Großteil der Menschen in der Stadt Salzburg (88 Prozent) auf, gefolgt vom Flachgau (fünf Prozent), Pinzgau (zwei Prozent), Tennengau und Pongau (je zwei Prozent).

Betrachtet man die Verteilung nach Aufenthaltsstatus, ergibt sich folgende Aufteilung: 551 Österreicher, 497 Schutzberechtigte, 298 EU-Bürger, 156 Drittstaatangehörige, 28 Asylwerber sowie 31 Personen ohne weitere Angabe.

Immer Jüngere von Wohnungsnot betroffen

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass aktuell eine Verjüngung von Wohnungsnot in Salzburg stattfindet, so das Forum Wohnungslosenhilfe Salzburg und die Salzburger Armutskonferenz am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zusammen. Sie verweisen auch auf eine kürzlich von der Stadt Salzburg publizierte Studie, wonach in Salzburg knapp die Hälfte der geförderten Wohnungen abgelehnt würden. “Selbst wenn Menschen eine Wohnung ablehnen, möchten wir darauf verweisen, dass dies ihr Recht ist. Finanziell Schwache dürfen nicht darauf reduziert werden, Bittsteller/-innen zu sein, die dankbar unsere Almosen annehmen.” Wohnungen würden zumeist aus triftigen Gründen, wie fehlender Barrierefreiheit oder aufgrund psychischer Erkrankungen der wohnungssuchenden Menschen abgelehnt. Zudem sei nicht jede erfasste Person akut obdachlos. Von ungesicherten oder ungenügenden Wohnverhältnissen spricht man, wenn beispielsweise zu viele Menschen auf zu engem Raum leben, Frauen von Gewalt geprägte Beziehungen dulden statt auf der Straße zu landen, oder jemand regelmäßig auf der Couch von Freunden unterkommt.

Hier finden Wohnungslose in Salzburg Hilfe

Diese Menschen stehen in Salzburg glücklicherweise nicht ganz alleine da. Zahlreiche Organisationen und Einrichtungen bieten Hilfe an. Dabei geht es unter anderem um die Stabilisierung und die Verbesserung der Wohnfähigkeit, sei dies im Übergangswohnen oder im sogenannten finalen Wohnraum. Dies betrifft beispielsweise Kompetenzen wie die Haushaltsführung oder das finanzielle Auskommen. Auch die Re-Integration in den Arbeitsmarkt ist ein wichtiges Thema. Geleistet wird dies in Salzburg von etwa 19 Organisationen bzw. 39 Einrichtungen.

So kann die Soziale Arbeit gGmbh im ambulanten Übergangs- und Langzeitwohnen insgesamt 65 Plätze zur Verfügung stellen. Mit MeinZuhaus plant derzeit auch die Caritas in Salzburg 55 Übergangswohnungen, die durch Sozialarbeiter betreut werden sollen. Über das Projekt VinziDach konnten beispielsweise in den vergangenen fünf Jahren bisher 54 Personen als Hauptmieter eine eigene Wohnung beziehen, insgesamt wurden in diesem Zeitraum 82 Menschen betreut. Der Verein sucht nun dringend ehrenamtliche Helfer, die Menschen bei ihrem Weg zurück in den Alltag begleiten und unterstützen. “VinziDach-Housing First ist ein kleines, jedoch sehr notwendiges Angebot in Salzburg, bei dem armutsgefährdete und obdachlose Menschen eine Perspektive erhalten”, zeigt sich Landesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) am Mittwoch von der Initiative überzeugt.

Erstmals in Salzburg wird dabei das Prinzip des Housing First umgesetzt. Das bedeutet: Wohnungslose Personen erhalten die Möglichkeit, selbst anzumieten. Sie werden in ihren vier Wänden professionell und intensiv über einen Zeitraum von fünf Jahren betreut.

1,4 Millionen Euro vom Land Salzburg

Das Land Salzburg stellt insgesamt 1,4 Millionen Euro für Projekte wie Notschlafstellen oder Übergangswohnungen und auch das VinziDach-Housing First aus dem Sozialbudget zur Verfügung.