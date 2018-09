Wohnungsvergabe: Erneuerung der Richtlinien verzögert sich weiter

Vor allem die Bereitstellung von Wohnungen für das Forum Wohnungslosenhilfe, die soziale Durchmischung in bestehenden und zukünftigen Siedlungen und nach wie vielen Jahren Hauptwohnsitz in der Stadt, drei wie bisher oder fünf wie im neuen Vorschlag, ein Antrag auf eine Wohnversorgung gestellt werden kann, wurden diskutiert.

Parteien bringen weitere Vorschläge ein

“Die Stadt muss ein klares Signal senden. Wohnraum für jene die es brauchen, aber wir sind kein Immobilienbüro”, so die zuständige Ressortleiterin, Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ).

ÖVP, Bürgerliste, FPÖ und NEOS brachten zum vorgelegten Amtsbericht Hagenauers allerdings zahlreiche ergänzende Vorschläge ein. Das Wohnungsamt wird diese nun prüfen und in einem weiteren Bericht dem Sozialausschuss vorlegen, heißt es in einer Aussendung der Stadt Salzburg.

Neue Richtlinien nach GSWB-Skandal

Die Stadt Salzburg verfügte im Vorjahr über rund 1.800 Wohnungen und hatte zusätzlich noch Vergaberechte für knapp 8.600 Wohnungen der gemeinnützigen Bauträger. Der Anstoß zur Erneuerung der bisherigen Vergaberichtlinien aus dem Jahr 1995 kam durch den GSWB-Skandal, bei dem die Wohnbaugesellschaft günstige Wohnungen an gutverdienende Mitarbeiter vergeben haben soll. Die neuen Richtlinien sollen soziale Treffsicherheit garantieren.