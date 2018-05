Wolf bedroht laut Bauernbund Almwirtschaft

Nachdem in Salzburg mehrere Weidetiere von Wölfen getötet worden sind, hat ÖVP-Bauernbund-Präsident Georg Strasser am Freitag “dringend Lösungen” für die so bedrohte Almwirtschaft gefordert: “Alle politischen Ebenen müssen dabei eingebunden werden. Dabei dürfen wir nicht die Betroffenen vergessen”, wurde er in einer Aussendung zitiert.