Wolf reißt Schafe nahe Siedlung in Pfarrwerfen

Der Wolf sei über eine Schafherde von Roswitha und Christian Kronreif, Arlbauer in Pfarrwerfen, hergefallen, laut DNA-Proben soll es sich eindeutig um einen solchen Angriff handeln. Das teilte die Salzburger Landwirtschaftskammer am Montag mit.

Erster Wolfsangriff bei einem Heimbetrieb

Auch in Salzburg werden nun seit mehreren Jahren Übergriffe von Wölfen auf Weidetiere festgestellt. Im Bereich eines Heimbetriebes – so wie hier in Pfarrwerfen – sei dies jedoch der erste Fall, so die Landtwirtschaftskammer. „Der Fall zeigt, dass der Wolf offenbar auch bereits in Siedlungsnähe auftritt. Beim Wolf handelt es sich zwar um eine streng geschützte Art, wo es nur unter bestimmten Bedingungen zulässig ist, Tiere zu entnehmen. Tatsache ist aber, dass sich bereits in vielen Regionen Europas, insbesondere im Alpenraum, massiver Widerstand gegen den Wolf entwickelt“, sagt Kammeramtsdirektor Nikolaus Lienbacher am Montag beim Besuch des Betriebes in Pfarrwerfen.

Eßl: „Kommt der Wolf, geht die Viehwirtschaft“

Für Landwirtschaftskammerpräsident Franz Eßl ist der aktuelle Fall eine Bestätigung, dass europaweit dringend Handlungsbedarf besteht. Eßl: „Die Gesellschaft steht vor der Wahl, ob sie weiterhin eine traditionelle Landwirtschaft mit Weide- und Almwirtschaft haben möchte oder ob sie sich für den Wolf entscheidet. Diese Entscheidung betrifft letztendlich nicht nur die Landwirtschaft, sondern insbesondere auch den Tourismus und die gesamte Bevölkerung im ländlichen Raum.“

Für Eßl steht daher fest: „Kommt der Wolf, geht die traditionelle Viehwirtschaft mit der Weide- und Almhaltung!“ Und das müsse unbedingt verhindert werden. Der Bauernpräsident bekräftigt daher einmal mehr seine Forderung nach einem wolffreien Alpenraum.