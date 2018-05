Wolf zieht Porsche-Aufsichtsratsmandats-Kandidatur zurück

Wolf ist Aufsichtsratsvorsitzender des russischen Automobil-Herstellers GAZ, der von US-Sanktionen betroffen ist. Wolf wolle zunächst die Klärung der Unbedenklichkeit seines Mandats bei GAZ für die neue Aufgabe bei der Porsche SE abwarten.

In Österreich ist Wolf in den Aufsichtsgremien des Industrie- und Technologieunternehmens Miba, der Mitterbauer Beteiligungs-Aktiengesellschaft und der Sberbank Europe AG, wie ein Blick in den FirmenCompass zeigt. Er war auch der letzte Aufsichtsratschef der Staatsholding ÖIAG, bevor diese zur jetzigen ÖBIB umgebaut wurde.

(APA/ag.)