Wolfgang Ambros ortet “viele braune Haufen in der FPÖ”

Ambros kritisierte auch Kanzler Kurz - © APA

Austropop-Urgestein Wolfgang Ambros wird “Angst und Bange, wenn ich daran denke, was die österreichische Regierung in den nächsten drei Jahren noch so alles anstellen wird”. In einem Interview mit der “Süddeutschen Zeitung” kritisiert der 66-Jährige den Umgang der FPÖ mit Vorkommnissen wie der “Liederbuch-Affäre”. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) glaube er “kein Wort”.