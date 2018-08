Wolfsberg empfängt Austria, Hartberg mit Heim-Debüt

Austria-Goalie Pentz (links) gegen WAC-Stürmer Orgill - © APA

Als zweiter Prüfstein nach Aufsteiger Wacker Innsbruck (2:1) wartet auf die neu formierte Wiener Austria am Sonntag in der Bundesliga die unangenehme Auswärtsfahrt zum WAC. Der TSV Hartberg absolviert sein erstes Heimspiel überhaupt im Oberhaus, als Gegner reist die Admira in die Profertil-Arena. Die dritte Partie des Tages ist das Match LASK gegen St. Pölten. Alle Spiele beginnen um 17.00 Uhr.