Woman Day: Drei von vier Frauen auf Schnäppchenjagd

Anders als an einem durchschnittlichen Einkaufstag würden die Kunden an solchen Aktionstagen gezielter einkaufen, weiß Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch in einer Aussendung zu berichten. “Viele haben sich schon im Vorfeld über Rabatte informiert und freuen sich auf die Schnäppchen”, sagt er. HIER findet ihr die Gutscheine zum Download.

Kleidung, Schuhe und Parfums am beliebtesten

Der Woman Day gilt allen voran in Unternehmen aus dem Modehandel, Drogerien, Parfümerien, Schmuck-und Schuhgeschäfte. Dementsprechend stehen laut einer Umfrage des Verbandes auch Bekleidung (24 Prozent), Parfums (20 Prozent) und Schuhe (19 Prozent) ganz oben auf der Einkaufsliste der Befragten. “Kooperationen wie der Woman Day sind vor allem für uns Händler aus der Bekleidungsbranche ganz wichtig und zählen zu den umsatzstärksten Tagen des Jahres“, sagt Norbert Scheele, Vizepräsident des Handelsverbandes und Österreich-Chef der Bekleidungskette C&A.

Jeder zweite Mann shoppt am Woman Day

Was viele nicht wissen, weil es der Name kaum vermuten lässt: Auch Männer können von den Angeboten am Woman Day profitieren. Während laut der Umfrage allerdings drei von vier Frauen die Aktion in Anspruch nehmen, ist es bei den Männern jeder Zweite. Über ein Drittel der Männer habe hingegen noch nie etwas davon gehört.

Spannend sind auch die Unterschiede beim Einkaufsverhalten: Während fast zwei Drittel der Männer am Woman Day von der Partnerin zum Shoppen begleitet werden wollen, will nur jede fünfte Frau gemeinsam mit dem Partner einkaufen gehen. Die Damen gehen lieber alleine (36 Prozent) oder mit Freundinnen (21 Prozent) auf die Jagd nach dem besten Preis. Jeder zweite geplante Kauf wird im Einkaufszentrum stattfinden. Rund ein Viertel plant den Einkauf in einer Einkaufsstraße und 15 Prozent nutzen den Woman Day zum Online-Shopping.