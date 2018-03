Woods nach bester Golfrunde seit Comeback in Florida Zweiter

Der Tiger schlägt ab und viele interessiert's - © APA (AFP/GETTY)

Golf-Star Tiger Woods hat sich am Freitag beim PGA-Turnier in Palm Harbor/Florida erneut stark gezeigt. Der von einer weiteren Rückenoperation genesene US-Amerikaner spielte die beste Runde seit seinem Comeback im Jänner. Der 42-Jährige kam auf 68 Schläge und vergab am letzten Loch, für das er einen zusätzlichen Schlag benötigte, sogar ein noch besseres Ergebnis.