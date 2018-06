Wr. Neustadt will Bundesliga-Aufstieg auf juristischem Wege

Aufregung um David Atanga - © APA

Der SC Wiener Neustadt kämpft auf juristischem Weg um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Wie die Liga am Dienstag erklärte, hat der im Relegationsduell mit dem SKN St. Pölten gescheiterte Zweitligist eine Strafbeglaubigung des Relegationsrückspiels beantragt. Konkret geht es um den Einsatz von SKN-Akteur David Atanga am vergangenen Sonntag.