Wrack von seltenem Nazi-U-Boot im Skagerrak gefunden

Das U-Boot sei am 6. Mai 1945 – zwei Tage vor Kriegsende in Europa – von einem britischen Flieger versenkt worden, teilte das Museum mit. Nur zwei Boote dieser Art seien während des Krieges eingesetzt worden, das andere liegt als Museumsboot in Bremerhaven. Bisher galt dieses als das einzig erhaltene U-Boot des Typs XXI.

Forscher des Seekriegs-Museums untersuchen und kartografieren Wracks in der Nordsee. Pläne, das U-Boot aus 123 Metern Tiefe zu heben, gebe es zunächst nicht – trotz vieler Gerüchte, dass sich an Bord Wertgegenstände befinden könnten. Wissenschafter gehen davon aus, dass jemand mit dem U-Boot fliehen wollte, als sich die deutsche Kapitulation abzeichnete.

